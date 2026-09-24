நெல்லை - திருச்செந்தூர் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

நெல்லை,
திருச்செந்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி ரெயில் நிலையங்களுக்கு இடையே வழக்கமாக இயக்கப்பட்டு வரும் இரு முக்கிய பயணிகள் ரெயில் சேவைகள், பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக ஏழு நாட்களுக்கு முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தென்னக ரயில்வே நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, திருச்செந்தூரில் இருந்து நாள்தோறும் காலை 10:00 மணிக்குப் புறப்பட்டு திருநெல்வேலி சென்றடையும் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண்: 56004) மற்றும் மறுமார்க்கமாகத் திருநெல்வேலியிலிருந்து மாலை 4:30 மணிக்குப் புறப்பட்டு திருச்செந்தூர் வந்தடையும் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண்: 56003) ஆகிய இரண்டும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன.
இந்த ரத்து நடவடிக்கையானது செப்டம்பர் 22, 23, 24, 25, 28, 29 மற்றும் 30 ஆகிய ஏழு குறிப்பிட்ட தேதிகளில் அமலில் இருக்கும் என்று தென்னக ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.