சேலம் வழியாக செல்லும் ரெயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

திருச்சி,
சேலம் கோட்டத்தில் பல்வேறு பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதன் காரணமாக சில ரெயில்கள் பகுதியாகவும், சில ரெயில்கள் புறப்படும் இடமும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்விவரம் வருமாறு:-
மயிலாடுதுறை-சேலம் எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:16811) இன்று (சனிக்கிழமை) மயிலாடுதுறையில் இருந்து காலை 6.15 மணிக்கு புறப்பட்டு வீரராக்கியம் வரை மட்டுமே செல் லும். சேலம் செல்லாது. மறுமார்க்கத்தில் சேலம்-மயிலாடுதுறை எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:16812) இன்று பகல் 2.05 மணிக்கு சேலத்தில் இருந்து புறப்படுவதற்கு பதிலாக கரூரில் இருந்து மாலை 3.40 மணிக்கு புறப்பட்டு மயிலாடுதுறை செல்லும்.
அதுபோல் பாலக்காடு டவுன் - திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:16844) இன்று (சனிக்கிழமை) பாலக்காடு டவுனில் இருந்து காலை 6.30 மணிக்கு புறப்பட்டு பசூர் வரை மட்டுமே இயங்கும். திருச்சிக்கு வராது. மேலும் திருச்சி கோட்டத்தில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக காரைக்குடி-திருச்சி பயணிகள் ரெயில் (எண்:56832) இன்று (சனிக்கிழமை) முதல் வருகிற 11-ந்தேதி வரை (5-ந்தேதி தவிர) காரைக்குடியில் இருந்து காலை 9.50 மணிக்கு பதிலாக காலை 10.15 மணிக்கு திருச்சிக்கு புறப்படும்.
இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.