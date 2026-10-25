செப் தாமு மறைவு மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது!: முதல்-அமைச்சர் விஜய் இரங்கல்

சென்னை,
செப் தாமு மறைவு மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது என முதல்-அமைச்சர் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரபல சமையல் கலை நிபுணர் செப் தாமு (72), உடல்நலக்குறைவால் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தநிலையில் இன்று காலமானார்.
இது குறித்து முதல்-அமைச்சர் விஜய் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
பிரபல சமையல் கலைஞர் செப் தாமு என்று அழைக்கப்படும் தாமோதரனின் மறைவு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.
தனது சமையல் திறமையாலும், தனித்துவமான அணுகுமுறையாலும், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாகச் சமையல் கலையை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தவர். 2010 ஆம் ஆண்டில் தனிநபரின் மிக நீண்ட சமையல் மாரத்தான் என்ற கின்னஸ் உலக சாதனையைப் படைத்ததோடு, பத்மஸ்ரீ விருதும் பெற்ற பெருமைக்குரியவர். அவரது மறைவு சமையல் கலைத் துறைக்குப் பேரிழப்பாகும்.
அவரை இழந்துவாடும் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், சமையல் கலையை நேசிக்கும் ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.