15 நாட்களுக்குள் வாகனங்களை மீட்காவிட்டால் ஆன்லைன் ஏலம்: சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை

சென்னை,
15 நாட்களுக்குள் வாகனங்களை மீட்காவிட்டால் ஆன்லைன் ஏல நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை தெரிவித்துள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
சென்னை பெருநகர காவல், சென்னை திருவல்லிக்கேணி மாவட்டம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களான (D-1, D-1X, D-2, D-2X, D-6, F-1, F-1X, F-2, F-2X, F-3X & F-4X) மற்றும் ஜே - 13 சென்னை தரமணி காவல் நிலைய பகுதிகளில் சாலையோரங்களில் நீண்ட நாட்களாக கேட்பாரற்று போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த மொத்தம் 717 எண்ணிக்கையிலான வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தி - அந்தந்த காவல் நிலைய வளாகத்தில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாகனங்களின் விவரங்கள் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் www.chennaicorporation.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாகனங்களை உரிமை கோருவோர் சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையமான சென்னை திருவல்லிக்கேணி மாவட்டம் காவல் நிலையங்கள் மற்றும் ஜே - 13 சென்னை தரமணி காவல் நிலையங்களை செய்தி வெளியான 15 நாட்களுக்குள் அணுகவும்.
அவ்வாறு உரிமை கோரப்படாத வாகனங்களை மின்னணு ஏலம் மூலம் கழிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்து கொள்ளப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.