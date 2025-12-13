- செய்திகள்
சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் இன்றும், நாளையும் செயல்படாது
சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் இன்றும், நாளையும் நடைபெற உள்ளது.
சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி இணையதளம் தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் இன்று (13.12.2025), நாளை (14.12.2025) ஆகிய 2 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த 2 நாட்களும் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியின் இணையதளம் செயல்படாது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
