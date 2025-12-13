சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் இன்றும், நாளையும் செயல்படாது

சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் இன்றும், நாளையும் செயல்படாது
x
தினத்தந்தி 13 Dec 2025 10:00 AM IST
t-max-icont-min-icon

சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் இன்றும், நாளையும் நடைபெற உள்ளது.

சென்னை

சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி இணையதளம் தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் இன்று (13.12.2025), நாளை (14.12.2025) ஆகிய 2 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த 2 நாட்களும் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியின் இணையதளம் செயல்படாது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X