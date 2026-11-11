சென்னை: வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு!

சென்னை,
சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நாளை (வியாழக்கிழமை) வெளியிடப்படுகிறது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, கடந்த 2 மாதங்களாக வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் புதிய இளம் வாக்காளர்களைச் சேர்க்கும் பணிகள் நடைபெற்றன.
இதன் அடிப்படையில், ஜனவரி 2027-க்கான வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்தப் பணிகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, சென்னை மாவட்டத்திற்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது.
இதற்கான நிகழ்ச்சி சென்னை ரிப்பன் மாளிகை கூட்டரங்கில் நாளை காலை 11 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதில், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரும், தேர்தல் அதிகாரியுமான சமீரன் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிடுகிறார்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் இந்தப் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது. இதில் சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இடம்பெறுகிறது.