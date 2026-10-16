சென்னை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை 67 ஆக உயர்வு

சென்னை,
சென்னை ஐகோர்ட்டு கூடுதல் நீதிபதிகளாக தர்மலிங்கம் லிங்கேஸ்வரன் மற்றும் பி. கார்த்திகேயன் ஆகியோர் நேற்று முறைப்படி பதவியேற்றுக்கொண்டனர். இவர்களின் நியமனத்தை அடுத்து, சென்னை ஐகோட்டு நீதிபதிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 67 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னை ஐகோட்டு வளாகத்தில் நேற்று ஒரு எளிய பதவியேற்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மராதிகாரி கலந்து கொண்டு, புதிய நீதிபதிகள் இருவருக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
சென்னை ஐகோர்ட்டிற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்த நீதிபதிகளின் பணியிடங்கள் 75 ஆகும். தற்போது இந்த 2 புதிய நீதிபதிகளின் வருகையால், நீதிமன்றத்தின் மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 67 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இன்னும் 8 பணியிடங்கள் மட்டுமே காலியாக உள்ளன.
பதவியேற்பு விழாவில் தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன், கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏ.ஆர்.எல்.சுந்தரேசன், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார்கவுன்சில் தலைவர் மற்றும் பல்வேறு வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்று புதிய நீதிபதிகளுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர். இதனை தொடர்ந்து, புதிய நீதிபதிகள் இருவரும் நீதிமன்ற அமர்வுக்கும், தங்களை வாழ்த்திய வழக்கறிஞர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொண்டனர்.
நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இவர் கடந்த 1974-ம் ஆண்டு மே 10-ந் தேதி பிறந்தார். தமிழில் இளங்கலை பட்டமும், சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்ட கல்லூரியில் சட்டப்படிப்பும் முடித்தார். 2000-ல் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து, பின்னர் 2013-ல் நேரடியாக மாவட்ட நீதிபதியாக தேர்வாகி முத்திரை பதித்தவர்.
கடந்த 1973-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 9-ந் தேதி பிறந்த இவர், 1996-ல் சட்ட படிப்பை முடித்தார். சிவில் வழக்குகளில் கைதேர்ந்தவரான இவர், 2005-ல் மாவட்ட நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். ஐகோர்ட்டு நீதிபதியாவதற்கு முன்பு சென்னை முதன்மை மாவட்ட நீதிபதியாகப் பணியாற்றிப் புகழ்பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.