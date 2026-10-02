சென்னை: வேளாண் விளைபொருட்கள் ஏற்றுமதி என்ற பெயரில் ரூ.1,417 கோடி மோசடி - 2 பேர் கைது

சென்னை,
வேளாண் விளைபொருட்கள் ஏற்றுமதி என்ற பெயரில் 35,759 முதலீட்டாளர்களிடம் ரூ.1,417 கோடி மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில், சென்னையை சேர்ந்த தனியார் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர்கள் நவீன் குமார், முத்துசெல்வம் ஆகியோரை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.
இதில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பணப் பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளதாகவும், நிறுவனத்தின் கணக்குகளில் 719 கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.