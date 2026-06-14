தமிழக செய்திகள்

சென்னை: செங்கல்சூளையில் மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி

ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளி ஒருவர், ஆவடி அடுத்த பாண்டேஸ்வரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் செங்கல்சூளையில் தங்கி, வேலை செய்து வந்தார்.
மின்சாரம் தாக்கி பலி
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சென்னை,

ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெகதீஸ்வரர் மாஜி (வயது 23). இவர் ஆவடி அடுத்த பாண்டேஸ்வரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் செங்கல்சூளையில் தங்கி, வேலை செய்து வந்தார்.

மின்சாரம் தாக்கியது:

நேற்று காலை இவர், செங்கல்சூளைக்கு சொந்தமான பொக்லைன் எந்திரத்தை தண்ணீர் ஊற்றி சுத்தம் செய்வதற்காக அங்கிருந்த மின்மோட்டார் சுவிட்ச்சை அழுத்தினார். அப்போது அவரை மின்சாரம் தாக்கியதில் தூக்கி வீசப்பட்டார்.

செங்கல்சூளை தொழிலாளி பலி:

உடனடியாக அவரை மீட்டு சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள், ஜெகதீஸ்வரர் மாஜி ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து முத்தாபுதுப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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