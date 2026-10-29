சென்னை - ஹவுரா சூப்பர்பாஸ்ட் ரெயில் 11 மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கம்!

சென்னை,
சென்னை சென்டிரலில் இருந்து மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஹவுரா செல்லும் சூப்பர்பாஸ்ட் மெயில் ரெயில் 11 மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரெயில் எண் 12840 கொண்ட சென்னை சென்டிரல் - ஹவுரா சூப்பர்பாஸ்ட் மெயில் ரெயில் இன்று (அக். 29) இரவு 7 மணிக்குப் புறப்படுவதாக இருந்தது. ஆனால், விசாகப்பட்டினம் ரெயில்வே கோட்டத்தில் ஜடுபுடி - இச்சாபுரம் பிரிவுகளுக்கு இடையே உள்ள 1052-வது பாலத்தில் அபாய அளவைத் தாண்டி தண்ணீர் செல்வதால், ரெயில் புறப்படும் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, இன்று இரவு 7 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய ரெயில், நாளை (அக். 30) காலை 6 மணிக்குச் சென்னை சென்டிரலில் இருந்து புறப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.