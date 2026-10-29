தமிழக செய்திகள்

சென்னை - ஹவுரா சூப்பர்பாஸ்ட் ரெயில் 11 மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கம்!

விசாகப்பட்டினம் ரெயில்வே கோட்டத்தில் உள்ள பாலத்தில் அபாய அளவைத் தாண்டி தண்ணீர் செல்வதால், ரெயில் புறப்படும் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
ரெயில் நேரம் மாற்றம்
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சென்னை,

சென்னை சென்டிரலில் இருந்து மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஹவுரா செல்லும் சூப்பர்பாஸ்ட் மெயில் ரெயில் 11 மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரெயில் சேவை மாற்றம்

ரெயில் எண் 12840 கொண்ட சென்னை சென்டிரல் - ஹவுரா சூப்பர்பாஸ்ட் மெயில் ரெயில் இன்று (அக். 29) இரவு 7 மணிக்குப் புறப்படுவதாக இருந்தது. ஆனால், விசாகப்பட்டினம் ரெயில்வே கோட்டத்தில் ஜடுபுடி - இச்சாபுரம் பிரிவுகளுக்கு இடையே உள்ள 1052-வது பாலத்தில் அபாய அளவைத் தாண்டி தண்ணீர் செல்வதால், ரெயில் புறப்படும் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, இன்று இரவு 7 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய ரெயில், நாளை (அக். 30) காலை 6 மணிக்குச் சென்னை சென்டிரலில் இருந்து புறப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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