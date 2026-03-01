தமிழக செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள்: நயினார் நாகேந்திரன் வாழ்த்து

மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சென்னை,

தி.மு.க. தலைவரும், முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தனது 73-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். அவருக்கு அமைச்சர்கள், திமுக எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தவகையில், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

தமிழக முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு இதயம் கனிந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!. அவருக்கு உறுதியான உடல்நலம், நீண்ட ஆயுள் கிட்டி, மக்கள் பணிகளில் தொடர்ந்து செயல்பட இறைவன் அருள் செய்தருள வேண்டும் என்று மனமாரப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மு.க.ஸ்டாலின்
Nainar Nagendran
நயினார் நாகேந்திரன்
மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள்
M.K. Stalin

