தொண்டர் வீசிய பூங்கொத்தை கேட்ச் பிடித்த முதல்-அமைச்சர் விஜய் - மதுரையில் உற்சாக சம்பவம்

மதுரை:
மதுரையில் மேம்படுத்தப்பட்ட காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை முதல்-அமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து புறப்பட்டபோது, அவருக்கு தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
மதுரையில் உள்ள காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அதன் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டு, மேம்படுத்தப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தார். பின்னர் அருங்காட்சியகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளையும் அவர் பார்வையிட்டார்.
அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டு முடித்த பின்னர் முதல்-அமைச்சர் விஜய் அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டார். இதையொட்டி அருங்காட்சியகத்தின் வெளியே தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்றிருந்தனர். முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் வாகனம் அங்கிருந்து புறப்பட்டபோது, அவரை நோக்கி தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பு தெரிவித்தனர்.
அப்போது தொண்டர் ஒருவர் முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் வாகனத்தை நோக்கி பூங்கொத்து ஒன்றை வீசினார். எதிர்பாராத விதமாக வந்த அந்த பூங்கொத்தை முதல்-அமைச்சர் விஜய் லாவகமாக கேட்ச் பிடித்தார்.
பின்னர் அந்த பூங்கொத்தை கையில் வைத்தபடியே, அதனை வீசிய தொண்டரை நோக்கி கையசைத்து தனது வாழ்த்தை தெரிவித்தார். இதனை பார்த்த அங்கிருந்த தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.
தொண்டர் வீசிய பூங்கொத்தை முதல்-அமைச்சர் விஜய் கேட்ச் பிடித்த காட்சிகள் அங்கிருந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன. இந்த சம்பவம் தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.