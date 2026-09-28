தமிழக செய்திகள்

தொண்டர் வீசிய பூங்கொத்தை கேட்ச் பிடித்த முதல்-அமைச்சர் விஜய் - மதுரையில் உற்சாக சம்பவம்

முதல்-அமைச்சர் விஜய் மேம்படுத்தப்பட்ட காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தார்.
தொண்டர் வீசிய பூங்கொத்தை கேட்ச் பிடித்த முதல்-அமைச்சர் விஜய் - மதுரையில் உற்சாக சம்பவம்
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மதுரை:

மதுரையில் மேம்படுத்தப்பட்ட காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை முதல்-அமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து புறப்பட்டபோது, அவருக்கு தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்

மதுரையில் உள்ள காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அதன் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டு, மேம்படுத்தப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தார். பின்னர் அருங்காட்சியகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளையும் அவர் பார்வையிட்டார்.

அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டு முடித்த பின்னர் முதல்-அமைச்சர் விஜய் அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டார். இதையொட்டி அருங்காட்சியகத்தின் வெளியே தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்றிருந்தனர். முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் வாகனம் அங்கிருந்து புறப்பட்டபோது, அவரை நோக்கி தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பு தெரிவித்தனர்.

தொண்டர் வீசிய பூங்கொத்து

அப்போது தொண்டர் ஒருவர் முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் வாகனத்தை நோக்கி பூங்கொத்து ஒன்றை வீசினார். எதிர்பாராத விதமாக வந்த அந்த பூங்கொத்தை முதல்-அமைச்சர் விஜய் லாவகமாக கேட்ச் பிடித்தார்.

பின்னர் அந்த பூங்கொத்தை கையில் வைத்தபடியே, அதனை வீசிய தொண்டரை நோக்கி கையசைத்து தனது வாழ்த்தை தெரிவித்தார். இதனை பார்த்த அங்கிருந்த தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

சமூக வலைதளங்களில் வைரல்

தொண்டர் வீசிய பூங்கொத்தை முதல்-அமைச்சர் விஜய் கேட்ச் பிடித்த காட்சிகள் அங்கிருந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன. இந்த சம்பவம் தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

Madurai
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Chief Minister Vijay
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Daily Thanthi
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