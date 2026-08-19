மத்திய மந்திரி அமித்ஷாவுடன் முதல்-அமைச்சர் விஜய் சந்திப்பு

சென்னை,
தென் மண்டல மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் நாளை நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டிற்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமை தாங்குகிறார். தமிழக முதல் அமைச்சர் விஜய் துணைத்தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த மாநாட்டில் கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம், தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதல்-மந்திரிகளும் தலைமை செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா இரவு 9 மணியளவில் சென்னை வந்தார். பின்னர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு அவர் வருகை தந்தார்.
நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு வருகை தந்த அமித்ஷாவை முதல்-அமைச்சர் விஜய் வரவேற்றார்.
முதல் அமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக இன்று அமித்ஷாவை சந்தித்தார். இரவு நடைபெறும் உணவு விருந்தில் அமித்ஷா மற்றும் விஜய் உள்பட மாநில முதல்-மந்திரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.