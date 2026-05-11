மு.க.ஸ்டாலினுடன் முதல்-அமைச்சர் விஜய் சந்திப்பு

சென்னை,
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்டுகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தமிழக முதல்-அமைச்சராக விஜய் நேற்று பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
இதையடுத்து, இன்று சட்டசபைக்கூட்டமும் நடைபெற்றது. இதில் தேர்தலில் வெற்றிபெற்றவர்கள் எம்.எல்.ஏ.க்களாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டனர். சட்டசபை கூட்டம் முடிந்ததும் தலைமை செயலகத்தில் இருந்து நேரடியாக ஆழ்வார்பேட்டைக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் சென்றார்.
இந்நிலையில், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை இன்று முதல்-அமைச்சர் விஜய் சந்தித்தார். மு.க.ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற முதல்-அமைச்சர் விஜய் அவரை சந்தித்தார். முதல் -அமைச்சர் விஜய்யை ஆரத்தழுவி வரவேற்ற மு.க.ஸ்டாலின் சால்வை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தமிழக முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நிலையில் மு.க.ஸ்டாலினை விஜய் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார். தமிழக அரசியலில் இந்த நடைமுறை ஒரு ஆரோக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, மு.க.ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு சென்றபோது முதல்-அமைச்சர் விஜயை, சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கொறடா எ.வ.வேலு, முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், பி.கே.சேகர்பாபு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.