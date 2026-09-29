தாராபுரத்தில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் நாளை பிரசாரம்: பிரசார மேடை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்: அமைச்சர்கள் ஆய்வு

சென்னை,
முதல்-அமைச்சர் விஜய் தாராபுரத்தில் நாளை (30.09.2026) பிரசாரம் செய்யவுள்ள நிலையில், 34 ஏக்கரில் பிரமாண்ட பிரசார மேடை அமைக்கப்படுகிறது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் (தனி), திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் (தனி) ஆகிய 2 தனித்தொகுதிகளுக்கும் வருகிற அக்டோபர் 6-ந்தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தொடர்ந்து, அக்டோபர் 9-ந்தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.
இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த செப்டம்பர் 9-ந்தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 16-ந்தேதி முடிவடைந்தது. இந்த இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள், நா.த.க. என ஐந்துமுனை போட்டி நிலவுகிறது. இதனையொட்டி, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் த.வெ.க. வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து அக்கட்சியின் முதல்-அமைச்சர் விஜய், மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆத்தூரில் செப்டம்பர் 2-ல் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
இந்நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் (தனி) தொகுதிக்கான கட்சி வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து நாளை தாராபுரத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் பேசுகிறார்.
இதனையொட்டி பந்தல் மற்றும் பிரசார மேடை அமைக்கும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக தாராபுரம் உடுமலை சாலையில் சுமார் 34 ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளது. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பிரசார மேடை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்றுவரும் நிலையில், அமைச்சர்கள் ஆய்வு நடத்தினர்.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர், தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் படி, இன்று (29.09.2026) செவ்வாய்க்கிழமை, தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச்செயலாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், MLA அவர்கள், மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி சார்பில் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வெற்றி வேட்பாளர் பி.சத்தியபாமா அவர்களை ஆதரித்து தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் அவர்கள் பேச உள்ள இடத்தை பார்வையிட்டார்.
இந்நிகழ்வில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் டாக்டர் K.G. அருண்ராஜ் அவர்கள், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் அவர்கள், கழக துணைப் பொதுச்செயலாளர் திரு. உடுமலை K. ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பல்வேறு மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் கழகத் தோழர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கூட்டத்தில் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பங்கேற்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. பிரசாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன் முதல்-அமைச்சர் விஜய், கோவையில் இருந்து சாலை வழியே பயணம் மேற்கொள்கிறார். அதனால், சாலையின் இருபுறமும் தடுப்பான்கள் அமைக்கப்பட்டு, 2 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
அதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. மேலும் முதல்-அமைச்சர் விஜய், வாக்கு சேகரிப்புக்கான இறுதி நாளான அக்டோபர் 4-ந்தேதி ரோடு ஷோ நடத்தி வாக்கு சேகரிக்க இருக்கிறார் என்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.