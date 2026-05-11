தமிழகத்தை இதுவரை ஆண்ட முதல்-அமைச்சர்கள், பதவிக்காலம்... - சுவாரசிய தகவல்

சென்னை,
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் , காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தமிழக முதல்-அமைச்சராக விஜய் நேற்று பொறுப்பேற்றார்.
இந்நிலையில், தமிழகத்தை இதுவரை ஆண்ட முதல்-அமைச்சர்கள் மற்றும் அவர்களின் பதவிக்காலம் குறித்த சுவாரசிய தகவல்களை இங்கு காண்போம்.
தமிழகத்தில் 1952-ம் ஆண்டு முதல் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்று முதல்-அமைச்சர்களாக பதவி வகித்தவர்கள் விவரம் மற்றும் அவர்களின் பதவிக்காலம் வருமாறு:-
ஆண்டு - முதல்-அமைச்சர்கள் - பதவிக்காலம்
1952 - ராஜாஜி - 10-4-1952 - 13-4-1954
1954- காமராஜர் - 13-4-1954 - 31-3-1957
1957 - காமராஜர் - 13-4-1957 - 1-3-1962
1962 - காமராஜர் - 15-3-1962 - 2-10-1963
1963- பக்தவச்சலம் - 2-10-1963 - 28-2-1967
1967 - அண்ணாதுரை - 6-3-1967 - 3-2-1969
1969- கருணாநிதி - 10-2-1969 - 5-1-1971
1971 - கருணாநிதி - 15-3-1971 - 31-1-1976
1977 - எம்.ஜி.ஆர். 30-6-1977 - 17-2-1980
1980- எம்.ஜி.ஆர். - 9-6-1980 - 15-11-1984
1985 - எம்.ஜி.ஆர். - 10-2-1985 - 24-12-1987
1988 - ஜானகி - 7-1-1988 - 30-1-1988
1989 - கருணாநிதி - 27-1-1989 - 30-1-1991
1991- ஜெயலலிதா - 24-6-1991 - 13-5-1996
1996 - கருணாநிதி - 13-5-1996 - 14-5-2001
2001 - ஜெயலலிதா - 14-5-2001 - 21-9-2001
2001 - ஓ.பன்னீர்செல்வம் - 21-9-2001 - 1-3-2002
2002 - ஜெயலலிதா - 2-3-2002 - 13-5-2006
2006 - கருணாநிதி - 13-5-2006 - 14-5-2011
2011 - ஜெயலலிதா - 16-5-2011 - 27-9-2014
2014 - ஓ.பன்னீர்செல்வம் - 29-9-2014 - 22-5-2015
2015-ஜெயலலிதா - 30-5-2015 - 21-5-2016
2016 - ஜெயலலிதா - 23-5-2016 - 5-12-2016
2016- ஓ.பன்னீர்செல்வம் - 6-12-2016 - 15-2-2017
2017 - எடப்பாடி பழனிசாமி - 16-2-2017 - 1-5-2021
2021 - மு.க.ஸ்டாலின் - 7-5-2021 - 4-5-2026
2026 - ஜோசப் விஜய் - 10-5-2026 முதல்..