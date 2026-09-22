தமிழக செய்திகள்

தேவாலய நில மோசடி புகார்: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழக்கில் 2 வாரங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐகோர்ட்டு உத்தரவு

நில மோசடி வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை இரண்டு வார காலத்திற்கு நீதிபதி தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தேவாலய நில மோசடி புகார்: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழக்கில் 2 வாரங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
சென்னை ஐகோர்ட்டு
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சென்னை,

தேவாலயத்திற்கு சொந்தமான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் குறைந்த விலைக்கு வாங்கி மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில், முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிரான விசாரணை அறிக்கையை 2 வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு இன்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதனால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

போலி ஆவணங்கள் மூலம் நில மோசடி

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிவராமமங்கலத்தைச் சேர்ந்த வீரசெல்வம் என்பவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், தேவாலயத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை போலி ஆவணங்களை தயாரித்து, மிக குறைந்த விலைக்கு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட சிலர் வாங்கி மோசடி செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரியிருந்தார்.

சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு

இந்த மனு இன்று சென்னை ஐகோர்ட்டு விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை முழுமையாக விசாரித்த நீதிபதி, இந்த தேவாலய நில மோசடி புகார் தொடர்பாக இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் விரிவான அறிக்கையை இன்னும் 2 வாரங்களில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.

மேலும், இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை இரண்டு வார காலத்திற்கு நீதிபதி தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த நில மோசடி வழக்கு, முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு புதிய சட்ட போராட்டத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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Daily Thanthi
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