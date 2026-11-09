சென்னை மாநகராட்சியின் தூய்மை பணி: 406 டன் பட்டாசு கழிவுகள் சேகரிப்பு

சென்னை,
சென்னை மாநகராட்சியில், 09.11.2026 அன்று மதியம் 03.00 மணி நிலவரப்படி, இதுவரை சுமார் 406 மெட்ரிக் டன் பட்டாசுக் கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-
சேகரிக்கப்பட்ட பட்டாசு கழிவுகள் இரண்டு வகைகளாக தரம் பிரிக்கப்பட்டு, உரிய முறையில் அறிவியல் பூர்வமாக அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசுகளிலிருந்து உருவாகும் காகிதங்கள், அட்டை பெட்டிகள் மற்றும் இரசாயன கலவைகள் இல்லாத இதர எரியக்கூடிய கழிவுகள் தனியாக சேகரிக்கப்பட்டு, கொடுங்கையூரில் அமைந்துள்ள 50 மெட்ரிக் டன் திறன் கொண்ட எரியூட்டும் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, அறிவியல் பூர்வமாக அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
வெடிக்காத பட்டாசுகள் தனியாக சேகரிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பான மற்றும் அறிவியல் பூர்வமான முறையில் சுத்திகரித்து அகற்றுவதற்காக கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள பிரத்யேக செயலாக்க மையத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அறிவியல் பூர்வமாக அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் சென்னை மாநகரம் முழுவதும் மொத்தம் சுமார் 600 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள் உருவாகும் என மாநகராட்சி எதிர்பார்க்கிறது. பட்டாசு கழிவுகளை முழுமையாக சேகரித்து, தரம் பிரித்து, உரிய முறையில் அறிவியல் பூர்வமாக அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.