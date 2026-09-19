கோவை: பைக்கில் சாவி போட முயன்றபோது எட்டிப்பார்த்த நாகப்பாம்பு

கோவை,
கோவையில் பைக்கில் சாவி போட முயன்றபோது, சாவி துளையிலிருந்து திடீரென நாகப்பாம்பு ஒன்று எட்டிப்பார்த்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே உள்ள ஒரு குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர், இன்று (சனிக்கிழமை) அதிகாலை தனது பைக்கை ஓட்டுவதற்காக வந்துள்ளார். அவர் பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்வதற்காக அதன் சாவி துளையில் சாவியை நுழைக்க முயன்றார்.
அப்போது, சாவி துளையின் உள்ளே பதுங்கியிருந்த சிறிய அளவிலான நாகப்பாம்பு ஒன்று திடீரென தலையை நீட்டி வெளியே எட்டிப்பார்த்தது. இதைக் கண்டு நிலைகுலைந்து போன பைக் ஓட்டுநர், அலறியடித்துக் கொண்டு பைக்கிலிருந்து இறங்கினார். சாவியை நுழைத்திருந்தால் பாம்பு கடித்திருக்கக்கூடும் என்பதால், அவர் நூலிழையில் உயிர் தப்பினார்.
இதுகுறித்து உடனடியாக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், பைக்கின் முன் பகுதியை லாவகமாகப் பிரித்து, உள்ளே மறைந்திருந்த நாகப்பாம்பை பாதுகாப்பாக பிடித்தனர்.
பின்னர், மீட்கப்பட்ட அந்த நாகப்பாம்பு எந்தவித காயமுமின்றி, மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத அடர்ந்த வனப்பகுதியில் பத்திரமாக விடுவிக்கப்பட்டது. இச்சம்பவத்தில் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றாலும், இக்காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வாகன ஓட்டிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மழை மற்றும் குளிர் காலங்களில் வெப்பத்தைத் தேடி பாம்புகள் வாகனங்களின் எஞ்சின், சீட்டின் அடிப்பகுதி மற்றும் சிறிய துளைகளுக்குள் தஞ்சமடைவது வழக்கம். எனவே, வாகனங்களை எடுப்பதற்கு முன், அவற்றை நன்கு தட்டிப் பார்த்துவிட்டு, கவனமாக சோதித்த பின்பே பயன்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.