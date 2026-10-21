கோவை: ஓட்டுநருக்கு திடீர் வலிப்பு... தாறுமாறாக ஓடிய அரசு பேருந்து; 2 பேர் பலி!

கோவை,
கோவை குனியமுத்தூர் சாலையில் அரசு பேருந்து ஓட்டுநருக்கு திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டதால், கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் உள்பட 2 பேர் உயிரிழந்தனர். பெண் உள்பட 2 பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கோவை மாநகரப் பகுதியில் உள்ள குனியமுத்தூர் சாலையில், சுண்ணாம்புக் கால்வாய் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே 66-ஆம் எண் கொண்ட அரசு பேருந்தை மார்ட்டின் என்ற ஓட்டுநர் ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். அப்போது அவருக்குத் திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, சாலையில் தாறுமாறாகச் சென்று சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் வாகனங்கள் சேதமடைந்தன.
இந்த விபத்தில் குனியமுத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் நூர்முகமது சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மேலும், ஆட்டோவில் பயணம் செய்த ஒருவர் மற்றும் பெண் ஒருவர் படுகாயமடைந்தனர்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்த காவல் துறையினர் மற்றும் போக்குவரத்துக் காவலர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்றனர். உயிரிழந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் நூர்முகமதுவின் உடலை மீட்டு, உடற்கூராய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதற்கிடையே, படுகாயமடைந்த இருவரையும், அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் மார்ட்டினையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். ஆனால், மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் வழியிலேயே பேருந்து ஓட்டுநர் உயிரிழந்தார். காயமடைந்த இருவரும் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
விபத்துக்குள்ளான அரசு பேருந்தை போக்குவரத்துக் காவலர்கள் அப்புறப்படுத்தி, போக்குவரத்தைச் சீரமைத்தனர். ஓட்டுநருக்கு ஏற்பட்ட திடீர் வலிப்பே விபத்துக்குக் காரணம் எனக் கூறப்படும் நிலையில், இதுகுறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த விபத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதுடன், பரபரப்பும் நிலவியது.