கோவை: 70 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் சிமெண்ட் ஆலையால் பாதிப்பு- பொதுமக்கள் புகார்

கோவை,
கோவை மாவட்டம் மதுக்கரையில் கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் செயல்பட்டு வரும் ஏ.சி.சி சிமெண்ட் ஆலையிலிருந்து வெளியேறும் புகை மற்றும் சாம்பல் துகள்களால் கடுமையான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுகாதாரப் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதாக அப்பகுதி பொதுமக்கள் கலெக்டரிடம் புகார் அளித்தனர்.
கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை அருகே குரும்பபாளையம் பகுதியில் ஏ.சி.சி சிமெண்ட் ஆலை கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. மதுக்கரை மற்றும் மேட்டாங்காடு உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், தங்கள் வீடுகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களில் உள்ள மரங்களின் இலைகளில் சிமெண்ட் துகள்கள் தடிமனாகப் படிந்திருப்பதை ஆதாரமாகக் காட்டி கலெக்டரிடம் முறையிட்டனர்.
இதனால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலருக்கு மூச்சுத்திணறல், தொடர் இருமல், கண் எரிச்சல் போன்ற உடல்நலப் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதாகவும், காற்றின் தரம் முற்றிலும் சீர்கெட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
மக்களின் தொடர் புகார்களைத் தொடர்ந்து, வருவாய்த்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு நடத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில், ஆலையிலிருந்து வெளியேறும் புகை மற்றும் சாம்பல் துகள்களின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் வரை ஆலை இயங்கக் கூடாது என்றும், மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிகளை முழுமையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் ஆலை நிர்வாகத்திற்கு அதிகாரிகள் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.
சுற்றுச்சூழல் மாசுப் பிரச்சினை ஒருபுறமிருக்க, இந்த ஆலையின் தற்போதைய நிர்வாகமான அதானி குழுமம், உள்ளூர் தொழிலாளர்களைப் புறக்கணிப்பதாகக் கூறி ஆலைத் தொழிலாளர்களும் அங்கு தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் மதுக்கரை பகுதியில் தற்பொழுது பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.