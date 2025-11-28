கோவை-ராஜஸ்தான் சிறப்பு ரெயில் சேவை நீட்டிப்பு
ராஜஸ்தான் மாநிலம் மதார்-கோவை இடையே சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் வழியாக, ராஜஸ்தான் மாநிலம் மதார்-கோவை இடையே சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு சிறப்பு ரெயில்களின் சேவை காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை-மதார் (வண்டி எண்.06181) சிறப்பு ரெயில் வருகிற 11-ந்தேதி கோவையில் இருந்து அதிகாலை 2.30 மணிக்கு புறப்பட்டு 13-ந்தேதி காலை 11.20 மணிக்கு மதார் சென்றடையும். இந்த ரெயில் திருப்பூருக்கு 11-ந்தேதி அதிகாலை 3.13 மணிக்கு வந்து 3.15 மணிக்கு புறப்படும்.
மதார்-கோவை (06182) சிறப்பு ரெயில் வருகிற 14-ந்தேதி மதாரில் இருந்து இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்பட்டு வருகிற 17-ந்தேதி காலை 8.30 மணிக்கு கோவை சென்றடையும். இந்த ரெயில் திருப்பூருக்கு 17-ந்தேதி அதிகாலை 5.38 மணிக்கு வந்து 5.40 மணிக்கு புறப்படும். இந்த தகவலை சேலம் ரெயில்வே கோட்ட அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.