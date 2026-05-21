ராயப்பேட்டையில் ரூ.540 கோடி மதிப்பில் வணிக வளாகம்; அமைச்சர் ராஜ்குமார் ஆய்வு

சென்னை,
தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜயின் உத்தரவின்படி வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ப.ராஜ்குமார் இன்று (21.5.2026) சென்னை ராயப்பேட்டையில் வீட்டு வசதி வாரியத்தால் கட்டப்பட்டு வரும் வணிக வளாகத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்.
வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ப.ராஜ்குமார் தெரிவிக்கையில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தால் சென்னை ராயப்பேட்டையில் 3.84 ஏக்கர் பரப்பளவில் 17 அடுக்குமாடி கொண்ட 8,10,700 ச.அடியில் ரூ.540.52 கோடி மதிப்பீட்டில் வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டு வருகின்றது. இக்கட்டுமான பணி உரிய காலத்தில் முடிக்க வேண்டும் என பொறியளார்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்த ஆய்வின் போது வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை செயலாளர் ரா.செல்வராஜ், வீட்டு வசதி வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் சு.பிரபாகர் மற்றும் பொறியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.