மதிய உணவுத் திட்டத்தில் அரிசியின் தரம் குறித்து புகார்: அமைச்சர் வினோத் ஆய்வு!

தஞ்சாவூர்,
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே சோழன் மாளிகை ஊராட்சியில் உள்ள ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் வினோத் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த உணவு தயாரிப்பதற்காக பள்ளிகளுக்கு அரிசி உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு தரமானதாகவும், சுகாதாரமான முறையிலும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இந்த நிலையில், சோழன் மாளிகை ஊராட்சியில் உள்ள ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் அமைச்சர் வினோத் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பள்ளியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவு தொடர்பாக ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, மதிய உணவு தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த சமையல் பணியாளர்கள், உணவு தயாரிப்பதற்காக வழங்கப்படும் அரிசியின் தரம் குறைவாக இருப்பதாக அமைச்சரிடம் தெரிவித்தனர். அரிசியின் தரம் தொடர்பான அவர்களது புகாரை அமைச்சர் கேட்டறிந்தார்.
இதையடுத்து, தரமற்ற அரிசியை பள்ளியில் இருந்து உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்றும், அதற்குப் பதிலாக தரமான அரிசியை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் வினோத் உத்தரவிட்டார்.
மேலும், ஒரு பள்ளியில் மட்டுமின்றி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் அரிசியின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இதற்காக பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும் அரிசியின் தரத்தை நேரில் சென்று சரிபார்த்து, குறைபாடுகள் இருப்பின் உடனடியாக அவற்றை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.
மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவின் தரத்தில் எந்தவிதமான சமரசமும் இருக்கக்கூடாது. பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும் அரிசி தரமானதாக இருப்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதே இந்த ஆய்வின் முக்கிய நோக்கமாக அமைந்தது.
பள்ளி மாணவர்களுக்கு தரமான உணவு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், அமைச்சர் மேற்கொண்ட இந்த திடீர் ஆய்வு பள்ளி வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.