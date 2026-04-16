காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே 20-ந்தேதி குமரியில் தேர்தல் பிரசாரம்

சென்னை,
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23-ந் தேதி நடைபெற உள்ளது. தி.மு.க. கூட்ட ணியின் பிரதான கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடத் தலைவர்கள் இதுவரை தமிழகத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்ள வரவில்லை.
இந்தநிலையில் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி வருகிற 18-ந் தேதி காலை 11.30 மணிக்கு பொன்னேரி தொகுதியிலும், மதியம் 1 மணிக்கு சோளிங்கர் தொகுதியிலும், மாலை 4 மணிக்கு திருச்சி துறையூர் தொகுதியிலும் பிரசாரம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் வெளியாகி இருந்தது.
ஆனால், நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை குறித்த கூட்டத்தொடர் நடைபெற இருப்பதால் ராகுல்காந்தி 18-ந்தேதி வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்றும், 19-ந் தேதி வேண்டுமானால் வரலாம் என்றும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்களில் கூறப்படுகிறது.
அதே நேரத்தில் வருகிற 20-ந் தேதி அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கன்னியாகுமரியில் உள்ள 6 தொகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.
குளச்சலில் நடைபெற உள்ள பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல்காந்தி பங்கேற்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தி.மு.க. மற்றும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ராகுல் காந்தி பிரசாரம் செய்யலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இதில் தி.மு.க. தலைவரும் முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினுடன் இணைந்து பங்கேற்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பும், தமிழகத்திற்கு ராகுல்காந்தி எப்போது பிரசாரம் மேற்கொள்ள வருகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அரசியல் வட்டாரத்தில் அதிகரித்துள்ளது.