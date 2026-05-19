சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் குளிர் கூரை அமைப்புகள் - ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி கூட்டம்

சென்னை,
சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-
“பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டிட வளாகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் இணை ஆணையாளர் (கல்வி) திருமதி க.கற்பகம், இ.ஆ.ப., தலைமையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் பள்ளிகளில் குளிர் கூரை அமைப்புகள் நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான மாநகராட்சிப் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமையாசிரியர்களுக்கான பயிற்சிக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை நிறுவனத்தின் (TNGCC) வழியாகச் செயல்படும் சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை (ECCFD), ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்துடன் (UNEP) கையெழுத்திட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் முன்னோடியான குளிர் கூரை (Cool Roofs) முயற்சியை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த முயற்சி, தமிழ்நாட்டின் பசுமை பள்ளி கள திட்டத்தின் வழியாக காலநிலைத் தாங்குதன்மை, வெப்பக் குறைப்பு மற்றும் கற்றல் முடிவுகளின் மேம்பாட்டை ஒருங்கிணைக்கிறது.
சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னோடி செயல்பாடுகளின் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் – அங்கு குளிர் கூரை பூச்சு வேலைகள் வகுப்பறைகள் மற்றும் கூரைகளின் வெப்பநிலையை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளன – இந்தத் திட்டம் தற்போது தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்றப் பணியின் ஒரு பகுதியாக விரிவு பெறுகிறது. TNGCC–UNEP கூட்டாண்மை கீழ், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் 50 பள்ளிகளில் குளிர் கூரை அமைப்புகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதுடன், ஏற்கனவே நிறைவு செய்யப்பட்ட 5 பசுமை பள்ளிகளுக்கு மேலாக மேலும் 5 பசுமை பள்ளிகளில் இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இதன் மூலம் கடுமையான வெப்ப அலைகளுக்கு ஆளாகும் பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்கள், அதிக மின்சார நுகர்வு கொண்ட குளிரூட்டும் வசதிகளைப் பயன்படுத்தாமல், பாதுகாப்பான மற்றும் வெப்ப வசதியுடன் கூடிய வகுப்பறைகள் எனும் பயன்களை அனுபவிக்க முடிகிறது. காலநிலை கல்வியை, அதிக ஒளி பிரதிபலிக்கும் கூரை பூச்சுப் பணிகள் போன்ற செய்முறை பாசிசு குளிர்வித்தல் நடவடிக்கைகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், இந்த TNGCC–UNEP குளிர் கூரை முயற்சி, வெப்ப அழுத்தத்தை குறைத்து, மின்சார தேவை குறைப்பதற்கும், அரசு பள்ளி கட்டமைப்பில் காலநிலைச் செயல்பாடுகளை மையநிலைப்படுத்துவதற்கும் ஒரு நடைமுறை, திருப்பித் தழுவக்கூடிய மாதிரியாக உருவெடுத்து வருகிறது.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.