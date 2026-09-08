காட்பாடி அருகே பூட்டிய வீட்டில் 36 சவரன் நகை கொள்ளை: தம்பதி கைது

வேலூர்,
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் பூட்டியிருந்த வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 36 சவரன் தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்த வழக்கில், முத்துவேல் கார்த்திக் - பிரபாவதி தம்பதியை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி திருநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார். இவர் தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தனது குடும்பத்தினருடன் பக்கத்து தெருவில் உள்ள மாமியார் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தார். இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி, இவர்களது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள், பீரோவில் இருந்த 36 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரொக்கப் பணத்தைக் கொள்ளையடித்து சென்றனர்.
வீடு திரும்பிய ராஜ்குமார், கதவு உடைக்கப்பட்டு நகைகள் கொள்ளை போயிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து காட்பாடி போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வேலூர் எஸ்பி பழனி உத்தரவின் பேரில், குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். சம்பவ இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, கொள்ளையர்கள் சொகுசு காரில் வந்து இறங்கி திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட அதிரடி தேடுதல் வேட்டையில், கொள்ளைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முத்துவேல் கார்த்திக் மற்றும் அவரது மனைவி பிரபாவதி ஆகிய 2 பேரை இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) போலீசார் கைது செய்தனர். போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், இந்த தம்பதியினர் பல்வேறு இடங்களில் வீடுகளை வாடகைக்கு எடுத்து தங்கி, பூட்டியிருக்கும் வீடுகளைக் குறிவைத்து தொடர் கொள்ளைச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்தது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட தம்பதியிடமிருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 36 சவரன் தங்க நகைகள் முழுமையாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சொகுசு கார் கொள்ளைத் தம்பதியின் பின்னணி குறித்தும், இவர்களுக்கு வேறு ஏதேனும் கொள்ளை சம்பவங்களில் தொடர்புள்ளதா என்பது குறித்தும் காட்பாடி போலீசார் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.