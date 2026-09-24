தமிழக செய்திகள்

கடலூர்: ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ஒரே நாளில் ரூ.24 கோடிக்கு பருத்தி விற்பனை

சுற்று வட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த பருத்தியை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்து செல்கின்றனர்.
பருத்தி விற்பனை
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சேத்தியாத்தோப்பு,

கடலூர் மாவட்ட விற்பனைக்குழுவின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் சேத்தியாத்தோப்பு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வாரந்தோறும் புதன்கிழமைகளில் பருத்தி ஏலம் நடைபெற்று வருகிறது.

பருத்தி

இங்கு சேத்தியாத்தோப்பு மட்டும் இன்றி குறியாமங்கலம், திட்டக்குடி, பெண்ணாடம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த பருத்தியை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்து செல்கின்றனர்.

அதன்படி நேற்று முன்தினம் சேத்தியாத்தோப்பு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் நடந்த ஏலத்தில் 270 டன் பருத்தி மூட்டைகளை விவசாயிகள் விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனர். இவற்றை வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு வாங்கிச்சென்றனர். இதனால் ஒரே நாளில் ரூ.2 கோடியே 42 லட் சத்திற்கு பருத்தி விற்பனையானது.

விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த பருத்தியை நன்கு உலர வைத்தும், சுத்தம் செய்தும் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் விற்பனை செய்து பயன்பெறலாம் என்று கடலூர் விற்பனைக்குழு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

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Daily Thanthi
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