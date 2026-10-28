'அர்னாப்' புயல் எதிரொலி: காக்கிநாடா துறைமுகம்-செங்கல்பட்டு சர்கார் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் ரத்து!

சென்னை,
'அர்னாப்' புயல் காரணமாக சர்கார் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
'அர்னாப்' புயல் காரணமாக பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு சில ரெயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-
* காக்கிநாடா துறைமுகத்தில் இருந்து இன்று (புதன்கிழமை) மதியம் 2.30 மணிக்கு புறப்பட்டு செங்கல்பட்டு வரும் சர்கார் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்.17644), ரத்து செய்யப்படுகிறது.
* ஆந்திர மாநிலம் நரசாபூரில் இருந்து இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு புறப்பட்டு தூத்துக்குடி வரும் சிறப்பு ரெயில் (06020), அதற்கு மாற்றாக காலை 7 மணிக்கு (3 மணி நேரம் தாமதம்) புறப்பட்டு தூத்துக்குடி வரும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.