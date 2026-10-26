‘அர்னாப்’ புயல்: தமிழகத்திற்கு நேரடி பாதிப்பில்லை; ஆந்திராவில் அக்டோபர் 28-ல் கரையை கடக்கிறது.

சென்னை,
வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள அதிதீவிர ‘அர்னாப்’ புயலால் தமிழகத்திற்கு நேரடியாக பெரிய பாதிப்புகள் எதுவும் இருக்காது என்று தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளன.
மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ‘அர்னாப்’ புயல், வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து வரும் அக். 28 (புதன்கிழமை) முற்பகலில் ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையைத் தொடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையே ஏனாம் பகுதிக்கு அருகில் அதிதீவிரப் புயலாக கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளது.
புயல் தமிழகத்தை நேரடியாக தாக்காது என்றாலும், கடல் பகுதி கடுமையான சீற்றத்துடன் காணப்படும். வழக்கத்தை விட மிக அதிக உயரத்திற்கு அலைகள் எழக்கூடும் என்பதால், மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. மேலும், பொதுமக்கள் பொழுதுபோக்கிற்காக கடற்கரைப் பகுதிகளுக்கு செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
புயல் ஆந்திராவை நோக்கி நகர்வதால் ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே 'ரெட் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வடகிழக்குப் பருவமழையின் தாக்கம் காரணமாக இன்று (திங்கட்கிழமை) முதல் அக்டோபர் 28 வரை சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மிதமானது முதல் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அரசு மற்றும் வானிலை மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுமாறும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.