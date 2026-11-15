தமிழக செய்திகள்

9 துறைமுகங்களில் 1-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்!

மேலும், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
9 துறைமுகங்களில் 1-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்!
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சென்னை,

வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் 'அக்வான்' புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

அக்வான் புயல்

இந்த புயல் 24-36 மணி நேரத்திற்கு வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, பின்னர் நவம்பர் 16 மற்றும் 17-ம் தேதிகளில் தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் நிலை கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது நவம்பர் 19-ம் தேதி இரவு அல்லது 20-ம் தேதி அதிகாலையில் எண்ணூர் - கடலூர் இடையே கரையைக் கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வடதமிழகக் கடலோரப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்

இதன் காரணமாக சென்னை, எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி, கடலூர், நாகை, பாம்பன், தூத்துக்குடி, புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய 9 துறைமுகங்களில் 1-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

புயல்
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு
Cyclone Warning
புயல் எச்சரிக்கை
cyclone alert
Ports
புயல் கூண்டு
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
1-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு
Cyclone Ockhi
அக்வான் புயல்
அக்வான்
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