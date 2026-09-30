தமிழக செய்திகள்

ஹெல்மெட் அணியாததால் ஏற்படும் இருசக்கர வாகன விபத்து மரணங்கள் தமிழ்நாட்டில் கணிசமாக அதிகரிப்பு

சென்னையில் மட்டும் இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில், ஹெல்மெட் அணியாமல் விபத்தில் சிக்கி 25 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஹெல்மெட் அணியாததால் ஏற்படும் இருசக்கர வாகன விபத்து மரணங்கள் தமிழ்நாட்டில் கணிசமாக அதிகரிப்பு.
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

தமிழ்நாட்டில் ஹெல்மெட் அணியாததால் ஏற்படும் இருசக்கர வாகன விபத்து மரணங்கள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன.

அதிகரிக்கும் விபத்து மரணங்கள்

தமிழ்நாட்டில் ஹெல்மெட் அணியாமல் இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டிச் சென்று விபத்தில் சிக்கி உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது என்று சமீபத்திய தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில், நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் ஹெல்மெட் அணியாததால் ஏற்பட்ட மரணங்களின் எண்ணிக்கை 41% க்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடப்பு 2026-ம் ஆண்டின் ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலக்கட்டத்தில், இருசக்கர வாகன விபத்துகளில் உயிரிழந்த மொத்தம் 4,180 பேரில், 1,136 பேர் ஹெல்மெட் அணியாதவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில், ஹெல்மெட் அணியாமல் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 803 ஆக மட்டுமே இருந்தது.

தலைநகர் சென்னை நிலவரம்

சென்னையில் மட்டும் இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில், ஹெல்மெட் அணியாமல் விபத்தில் சிக்கி 25 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு இந்த எண்ணிக்கை 21 ஆக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

காரணங்கள் - கோரிக்கை

சாலைகளில் போக்குவரத்து சோதனைகள் மற்றும் சோதனைச் சாவடிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதே இந்த விதிமீறல்கள் அதிகரிக்க முக்கியக் காரணம் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். அபராதம் மற்றும் கண்காணிப்பு தளர்வு காரணமாக, வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் ஹெல்மெட் அணியும் வழக்கம் குறைந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதைக் கட்டுப்படுத்த, போக்குவரத்து போலீசாரின் தீவிர வாகன சோதனை மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மீண்டும் வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று, கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.

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