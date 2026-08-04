தமிழக செய்திகள்

ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கைது

விசாரணை நடத்தப்பட்டு, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
கைது
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திருப்பூர்,

திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளகோவில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (பொது) செந்தில்குமார், ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கியதாக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார்.

கோவில்பாளையம், காங்கேயம் தாலுகாவைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் என்பவர் ஒப்பந்ததாரராக செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் வெள்ளகோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்து உட்பட்ட குவாலிபாளையம் மற்றும் சேனாதிபாளையம் சி.எஸ்.ஐ. அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் சமையலறை கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் சேனாதிபாளையம் பகுதிகளில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டிருந்தார்.

இந்த பணிகளுக்கான பில் தொகையை அனுமதித்து வழங்கியதற்காக, துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (பொது) செந்தில்குமார் ரூ.20 ஆயிரம் கமிஷன் வழங்குமாறு வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

கைது

லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத ரவிச்சந்திரன், இதுகுறித்து திருப்பூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில், அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, இன்று பொறிவைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். அப்போது, புகார்தாரரிடம் இருந்து ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் செந்தில்குமாரை, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அதிகாரிகள் கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.

பின்னர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

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