‘60 ஆண்டுகள் தி.மு.க. கூட்டணியில் இருந்தும் ஐ.யூ.எம்.எல். கட்சிக்கு அமைச்சரவையில் இடம் தரவில்லை’ - சையத் பாரூக் பாஷா எம்.எல்.ஏ.

திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்(ஐ.யூ.எம்.எல்.) கட்சி எம்.எல்.ஏ. சையத் பாரூக் பாஷா பேசியதாவது;-
“தி.மு.க. கூட்டணியில் 60 ஆண்டுகள் இருந்தும் அமைச்சரவையில் ஐ.யூ.எம்.எல். கட்சிக்கு இடம் தரவில்லை. சட்டமன்ற தேர்தலில் எங்கள் தனி சின்னமான ஏணி சின்னத்தில் நின்று 2 எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெற்றி பெற்றோம்.
இன்று இந்தியாவே பாராட்டக்கூடிய வகையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைவதற்கு காரணமாக ஐ.யூ.எம்.எல். கட்சி இருந்திருக்கிறது. ஆட்சியிலும் பங்கெடுத்து, அதிகாரத்திலும் பங்கெடுத்திருக்கிறோம்.”
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.