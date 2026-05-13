5 மண்டலங்களில் மூடப்படும் டாஸ்மாக் கடைகளின் எண்ணிக்கை விவரம்

வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் அருகில் அமைந்துள்ள 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதல்-அமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை,

பொதுமக்கள் நலன் கருதி வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகிலிருந்து 500 மீட்டர் வரை அமைந்துள்ள 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை இரண்டு வாரத்திற்குள் மூட முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதன்படி தமிழகத்தில் 5 மண்டலங்களில் மொத்தம் 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுகிறது. அதன் எண்ணிக்கை விவரம் மண்டலம் வாரியாக வருமாறு:-

சென்னை மண்டலத்தில் சென்னை தெற்கில் 14-ம், வடக்கில் 18-ம், மத்தியில் 15-ம், காஞ்சிபுரம் வடக்கில் 12-ம், தெற்கில் 7-ம், திருவள்ளூர் மேற்கில் 4-ம், கிழக்கில் 29-ம் என 99 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுகிறது. கோவை மண்டலத்தில் கரூரில் 8-ம், நீலகிரியில் 27-ம், கோவை தெற்கில் 21-ம், வடக்கில் 48-ம், ஈரோட்டில் 39-ம், திருப்பூரில் 30-ம் என 173 டாஸ்மாக் கடை களும் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல மதுரை மண்டலத்தில் மதுரை வடக்கில் 13-ம், சிவகங்கையில் 18-ம், கன்னியாகுமரியில் 18-ம், நெல்லையில் 33-ம், தூத்துக்குடியில் 63-ம், மதுரை தெற்கில் 32-ம், விருதுநகரில் 37-ம், ராமநாதபுரத்தில் 29-ம், திண்டுக்கல்லில் 26-ம் என 281 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட உள்ளது.

சேலம் மண்டலத்தில் வேலூரில் 6-ம், தர்மபுரியில் 7-ம், கிருஷ்ணகிரியில் 6-ம், அரக்கோணத்தில் 7-ம், திருவண்ணாமலையில் 20-ம், சேலத்தில் 20-ம், நாமக்கல்லில் 14-ம் என 80 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுகிறது.

திருச்சி மண்டலத்தில் தஞ்சாவூரில் 6-ம், பெரம்பலூரில் 5-ம், திருவாரூரில் 5-ம், விழுப்புரத்தில் 11-ம், நாகப்பட்டினத்தில் 4-ம், திருச்சியில் 16-ம், கடலூரில் 21-ம், புதுக்கோட்டையில் 16-ம் என 84 டாஸ்மாக் கடைகள் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

