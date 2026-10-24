தனுஷ் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம்... ஆனால் மக்களுக்காக வாழ வேண்டும்! - இயக்குனர் பேரரசு

சென்னை,
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இயக்குநர் பேரரசுவிடம், நடிகர் தனுஷ் கட்சி தொடங்குவது குறித்துக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்குப் பதிலளித்த அவர், நடிகர் மன்சூரலிகான் கூட அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். அதேபோல், நடிகர் தனுஷும் கட்சி தொடங்கலாம் என்று தனது கருத்தைத் தெரிவித்தார்.
அரசியல் கட்சி தொடங்குவது ஒருவரின் விருப்பமாக இருந்தாலும், அந்தக் கட்சியையும் அதன் செயல்பாடுகளையும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பேரரசு கூறினார். அரசியலுக்கு வருபவர்கள் மக்களுக்காகத் தங்களது வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
அரசியல் என்பது தனிப்பட்ட விருப்பங்களையும் ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்கான களமாக இருக்கக்கூடாது என்றும், மக்களின் நலனுக்காகச் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
மேலும் , அரசியலுக்கு வருபவர்கள் மக்களுக்காக உண்மையாகச் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். மக்களுக்குச் சேவை செய்யாவிட்டாலும், குறைந்தபட்சம் மக்களின் வரிப்பணத்தைக் கொள்ளையடித்து கோடிக்கணக்கில் பணம் சுருட்டாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார்.
மக்களுக்குச் சேவை செய்வதே அரசியலுக்கு வருபவர்களின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்றும், தனிப்பட்ட ஆசைகளுக்காக அரசியலுக்கு வருவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
இவ்வாறு அவர் பேசியுள்ளார்.