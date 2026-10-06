புதிய கட்சியை தொடங்கும் தனுஷ்: தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு; என்ன பெயர் தெரியுமா..?

சென்னை,
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் தனுஷ், தொடர்ந்து பல்வேறு திரைப்படங்களில் பிசியாக நடித்து வருகிறார். அதே நேரத்தில், தனது ரசிகர் நற்பணி மன்றத்தையும் வலுப்படுத்துவதில் அவர் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
தனுஷ் ரசிகர் மன்றங்கள் சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், மன்ற நிர்வாகிகளையும் தனுஷ் அவ்வப்போது சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
இதற்கிடையில், தனுஷ் சட்ட வல்லுநர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும், ரசிகர் மன்றத்தை எதிர்காலத்தில் அரசியல் இயக்கமாக மாற்ற உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன.
இந்நிலையில் நடிகர் தனுஷ் ‘தமிழக எழுச்சிக் கழகம்’ என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை தொடங்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் கட்சியின் பெயரை பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. விரைவில் பொதுவெளியில் இதற்கான அறிவிப்பினை வெளியிடுகிறார்.
சட்டசபை தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழக அரசியலில் பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. 2 திராவிட கட்சிகளின் செல்வாக்கு ஓரளவு சரிந்து விட்டது. கட்சி தொடங்கிய 2 வருடத்திலேயே விஜய் முதல்-அமைச்சர் ஆனார். இந்த அரசியல் மாற்றம் தமிழகத்தில் உள்ள பிற நடிகர்களை அரசியலுக்கு வர தூண்டியுள்ளது. அந்த வகையில் தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன் போன்றோர் அரசியலுக்கு வர இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாயின.
இந்த நிலையில் நடிகர் தனுஷ், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்தில் புதிய அரசியல் கட்சியின் பெயரை பதிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நடிகர் தனுஷ் தற்போது ஓம் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, லப்பர் பந்து இயக்குநர் இயக்கத்திலும், இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கும் தமிழ் முருகன் திரைப்படத்திலும் நடிக்க உள்ளார்.
சமீபத்தில் தனுஷின் பிறந்த நாளுக்காக அவரது ரசிகர்கள் சார்பில் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. அதில். வழக்கத்திற்கு மாறாக தலைவர் தனுஷ் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அந்த போஸ்டர் வெளியாகி சில நாட்களிலேயே நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் தனுஷ் கலந்துகொண்டார்.
அந்நிகழ்வில் "இங்கே இவ்வளவு பேர் கூடியிருக்கிறீர்கள். நம் ஒற்றுமைக்கு பெரிய சக்தி உண்டு. அதற்கு நோக்கமும் உண்டு. சும்மா வந்தோம். என்னைச் சந்தித்தோம், புகைப்படம் எடுத்தோம் என மட்டும் இருக்கக் கூடாது. உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் சிக்கல்களில் இருந்தால் உதவுங்கள். அவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளைச் செய்யுங்கள். அதற்கு எல்லாரும் கைகோர்க்க வேண்டும். நீங்கள் அதனைச் செய்வீர்கள் என நம்புகிறேன். என்னை இன்னும் வேகமாக ஓட வைக்கும் உங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி" என பேசியிருந்தார்.
இதன்மூலம், தனுஷ் அரசியலில் களமிறங்க காய் நகர்த்துவதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. அதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அவர் நிகழ்வில் பேசியது அமைந்தது. இதற்கிடையே தனுஷ் கட்சித் தொடங்க விருப்பதை உறுதிசெய்யும் விதமாக அவரது நற்பணிமன்றம் சார்பில் வெளியான அறிக்கை ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் பரவியது. இந்நிலையில் நடிகர் தனுஷ் 'தமிழக எழுச்சி கழகம்' என்ற புதிய அரசியல் கட்சியை தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.