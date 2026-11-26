சென்னை,
அரசு மருத்துவமனைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டுவரும் சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கான ரத்த சுத்திகரிப்பு சிகிச்சைகள் (டயாலிசிஸ்) அனைத்தையும் தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகத்தின் (டிஎன்எம்எஸ்சி) கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான திட்ட முன்மொழிவு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும், விரைவில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ள நோயாளிகள் அதிகரித்து வருகிறார்கள். தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற வசதி இல்லாத ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நோயாளிகள் அரசு மருத்துவமனையை நம்பியே வாழ்கிறார்கள்.
2 சிறுநீரகமும் செயலிழந்த நோயாளிகள் தங்களது உயிரை பாதுகாத்துக் கொள்ள ரத்தத்தை சுத்திகரிப்பு செய்ய வேண்டும். வாரத்துக்கு 2 அல்லது 3 முறை டயாலிசிஸ் செய்து சிறுநீரகம் தானமாக கிடைக்கும் வரை உயிருக்காக போராடுகின்ற நிலை உள்ளது.
சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக டயாலிசிஸ் செய்யப்பட்டு வருகிறது. முதல்வரின் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் எவ்வித கட்டணமும் இல்லாமல் இலவசமாக டயாலிசிஸ் செய்து கொள்கிறார்கள்.
ஆனால் அரசு மருத்துவமனைகளில் டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ள காத்திருக்க வேண்டிய நிலையும் தாமதமும் ஏற்படுகிறது. அதனால் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அதிக கட்டணம் செலுத்தி டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. இந்த நிலையை மாற்ற அரசு மருத்துவமனைகளில் குறைந்த கட்டணத்தில் டயாலிசிஸ் செய்ய வழிவகை காணப்படுகிறது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை அனைத்தையும் தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த புதிய நடைமுறை செயல்பாட்டிற்கு வரும் நிலையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் இனி முதல்வர் காப்பீடு இல்லாதவர்களும் குறைந்த கட்டணத்தில் டயாலிசிஸ் சிகிச்சைகளை பெற முடியும்.
சி.டி. ஸ்கேன், எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் மலிவான கட்டணத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் வழங்கப்படுகிறது. அது போலவே டயாலிசிஸ் சிகிச்சை வழங்கப்பட உள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகள், மாநகராட்சி மருத்துவமனைகள் என 146 இடங்களில் டயாலிசிஸ் மையங்கள் செயல்படுகின்றன. கடந்த நிதியாண்டில் 9400 நோயாளிகளுக்கு 9 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட டயாலிசிஸ் சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகத்துடன் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை முறை இணைக்கப்படும்போது அரசு மருத்துவமனைகளில் பொதுமக்கள் குறைந்த கட்டணத்தில் அந்தந்த பகுதிகளில் டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ள முடியும்.
இது குறித்து அதன் மேலாண்மை இயக்குனர் எஸ்.பி.அம்ரித் கூறுகையில், 'முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் ஒரு டயாலிசிஸ் சிகிச்சைக்கு தற்போது ரூ.1,100 ஒதுக்கப்படுகிறது. அதே கட்டணத்தில் காப்பீடு இல்லாதவர்களுக்கும் அந்த சிகிச்சை அளிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
ஸ்கேன் பரிசோதனைகளுக்கு தனியாரை விட பல மடங்கு குறைவாக அரசு கட்டணம் வசூலிக்கிறது. அதைப்போலவே டயாலிசிஸ் சிகிச்சைகளையும் வழங்க ஆலோசித்து வருகிறோம்' என்றார்.
இதற்கான திட்ட முன்மொழிவு அரசின் பரிசீனையில் உள்ளது. விரைவில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.