பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோவில் டிக்கெட் பெறுவதில் சிரமம்: பயணிகள் அதிருப்தி!

சென்னை,
சென்னை பூந்தமல்லி – வடபழனி மெட்ரோ ரெயில் வழித்தடத்தில் டிக்கெட் பெறுவதிலும், நுழைவு வாயில்களைப் பயன்படுத்துவதிலும் பல்வேறு குளறுபடிகள் நிலவுவதாக பயணிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சென்னை மெட்ரோ ரெயில் இரண்டாம் கட்ட திட்டத்தின் கீழ், பூந்தமல்லி – வடபழனி இடையேயான 14.6 கிலோமீட்டர் வழித்தடத்தில் கடந்த மாதம் 11-ந் தேதி முதல் ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வழித்தடத்தில் பயணிகளுக்கு டிக்கெட் மற்றும் பயண அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவதில் பல்வேறு சிரமங்கள் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
தேசிய பொது போக்குவரத்து அட்டைகளைப் பயன்படுத்தும் பயணிகள், மெட்ரோ நிலைய நுழைவு வாயில்களில் உள்ள ஸ்கேனர்களில் தங்களது அட்டைகளைப் பலமுறை தேய்த்த பிறகே வாயில்கள் திறப்பதாக புகார் தெரிவிக்கின்றனர். சில நேரங்களில் இதற்காக மெட்ரோ ஊழியர்களின் உதவியையும் நாட வேண்டியுள்ளதாகக் கூறுகின்றனர். மேலும், மெட்ரோ பயண அட்டைகளை ரீசார்ஜ் செய்த பிறகு, அட்டையில் மீதமுள்ள தொகை குறித்த குறுஞ்செய்திகள் (எஸ்.எம்.எஸ்.) வருவதில்லை என்றும் பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பயணத்தை முடித்துவிட்டு வெளியேறும்போது, சில நேரங்களில் நுழைவு வாயில்கள் பயணக் கட்டணத்தைக் கழிப்பதில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், பயணி இன்னும் மெட்ரோ நிலையத்திற்குள் இருப்பதாக கணினியில் பதிவாகும் நிலை ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக, அடுத்த முறை மெட்ரோ ரெயிலில் பயணம் செய்யும்போது அபராதம் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம் எனப் பயணிகள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
பெங்களூரு, டெல்லி உள்ளிட்ட நகரங்களின் மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களில் இருப்பதைப் போல, நுழைவு வாயில்களில் பயண அட்டையை ஸ்கேன் செய்யும் போது அதில் மீதமுள்ள தொகை திரையில் தெரிவதில்லை என்றும் புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால், அட்டையில் எவ்வளவு பணம் உள்ளது என்பதை அறிந்துகொள்வதில் பயணிகளுக்குச் சிரமம் ஏற்படுகிறது. பூந்தமல்லி – வடபழனி வழித்தடத்தில் உள்ள 11 மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களில், தற்போது 4 நிலையங்களில் மட்டுமே டிக்கெட் வழங்கும் எந்திரங்கள் மற்றும் அட்டை வாசிப்புக் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், எஞ்சிய 7 நிலையங்களில் காகித டிக்கெட்டுகளைப் பெறுவதற்காகப் பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
புதிய வழித்தடத்தில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், டிக்கெட் வழங்கும் நடைமுறைகள் மற்றும் நுழைவு வாயில்களில் உள்ள சிக்கல்களை சரிசெய்து, பயணத்தை எளிதாக்க மெட்ரோ நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.