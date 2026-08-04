‘டிஜிட்டல் கைது’ மிரட்டல்: முதிய தம்பதியிடம் ரூ.1.53 கோடி மோசடி

கோவை,
கோவை மாவட்டத்தில் 70 வயது முதிய தம்பதியை, மர்ம நபர்கள் 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' செய்வதாக மிரட்டி ரூ.1.53 கோடி பறித்த அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
கோவையில் உள்ள முதியோருக்கான பிரத்யேக அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 70 வயது முதிய தம்பதி வசித்து வந்தனர். அந்த தம்பதியின் 2 மகள்களும் வெளிநாட்டில் உள்ளனர். இந்த நிலையில் கடந்த 17-ந்தேதி மர்ம நபர்கள் தொலைபேசி வாயிலாக அந்த தம்பதியினரை தொடர்பு கொண்டனர். அவர்கள் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு மற்றும் மும்பை குற்றப்பிரிவு போலீசார் என தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டனர்.
முதியவர்களின் வங்கி கணக்குகள் மூலம் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் நடந்துள்ளதாகக் கூறி மிரட்டியுள்ளனர். வழக்கில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டுமானால், தங்களது வங்கி கணக்கில் உள்ள பணத்தை விசாரணைக்காகக் கூறப்படும் கணக்கிற்கு மாற்ற வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தினர். மேலும், ஆன்லைன் வீடியோ அழைப்பு மூலம் அவர்களைக் கண்காணித்து, 'டிஜிட்டல் முறையில் கைது' செய்து வைப்பதாகக் கூறி மர்ம நபர்கள் பயமுறுத்தினர்.
அவர்களின் மிரட்டலுக்கு பயந்த முதிய தம்பதியினர், தங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பான ரூ.1.53 கோடியை மோசடி கும்பல் தெரிவித்த குறிப்பிட்ட பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்குப் பிரித்து அனுப்பியுள்ளனர். பணம் அனுப்பிய பிறகு, தங்களை ஏமாற்றியதை உணர்ந்த தம்பதியினர் இது குறித்து கோவை சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
எந்தவொரு அரசு விசாரணை அமைப்பும் ஆன்லைன் வீடியோ அழைப்பு மூலம் யாரையும் 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' செய்யாது. இது போன்ற மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்தால் பொதுமக்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம். பணத்தை உடனடியாக அனுப்பாமல், குடும்பத்தினரிடமோ அல்லது காவல்துறைக்கோ தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
சைபர் மோசடிக்கு ஆளானால் உடனடியாக 1930 என்ற உதவி எண்ணையோ அல்லது www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதளத்தையோ தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.