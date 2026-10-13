திண்டுக்கல்: நடுரோட்டில் பெண்ணிடம் தாலி செயின் பறிக்க முயன்ற திருடனுக்கு பொதுமக்கள் தர்ம அடி.

திண்டுக்கல்,
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இன்று காலை நடுரோட்டில் பெண்ணொருவரிடம் தாலிச் சங்கிலியைப் பறிக்க முயன்ற நபரை பொதுமக்கள் மடக்கிப் பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் பகுதியில் உள்ள ஒரு சாலையில் பெண் ஒருவர் தனியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த மர்ம நபர் ஒருவர், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென அந்தப் பெண்ணின் கழுத்தில் இருந்த 5 பவுன் தாலிச் சங்கிலியை பறிக்க முயன்றுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் பயந்து சத்தமிட்டு அலறியுள்ளார்.
பெண்ணின் அலறல் சத்தத்தைக் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் மற்றும் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். பொதுமக்களைக் கண்டதும் அந்த திருடன் தப்பியோட முயன்றான். எனினும், சுதாரித்துக் கொண்ட பொதுமக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அந்த நபரை நாலாபுறமும் சூழ்ந்து ஓட ஓட விரட்டி மடக்கிப் பிடித்தனர்.
சங்கிலி பறிப்பில் ஈடுபட முயன்ற அந்த நபருக்கு நடுரோட்டிலேயே பொதுமக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து தர்ம அடி கொடுத்தனர். பொதுமக்கள் கொடுத்த பலத்த அடியில் இருந்து தப்ப முடியாமல் அந்த நபர் கதிகலங்கிப் போனார்.
இதற்கிடையில், இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், பொதுமக்களிடம் இருந்து அந்த நபரை மீட்டு கைது செய்தனர். மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பிடிபட்ட நபர் யார் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.