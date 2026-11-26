சென்னை,
DISHA கூட்டத்தில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் கலந்துகொள்ளாதது மிகுந்த ஏமாற்றமளிப்பதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
இன்று சிவகங்கையில் நடைபெற்ற மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (DISHA) கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் கலந்துகொள்ளாதது மிகவும் ஏமாற்றமளிக்கிறது.
DISHA என்பது பல்வேறு அரசுத் துறைகள் மற்றும் திட்டங்களை ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு நிறுவன அமைப்பு ஆகும். மாவட்ட கலெக்டர் உட்பட முழு மாவட்ட நிர்வாகமும் DISHA கூட்டங்களில் பங்கேற்கின்றனர். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் DISHA-வைப் புறக்கணிப்பது பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதாகும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.