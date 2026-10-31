தீபாவளி பண்டிகை: நவம்பர் 9-ம் தேதி கோயம்பேடு சந்தைக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு!

சென்னை,
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு நவம்பர் 9-ம் தேதி (திங்கட்கிழமை) ஒரு நாள் முழு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயம்பேடு வணிக வளாக அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது:-
இந்த ஆண்டு தீபாவளிப் பண்டிகை நவம்பர் 8-ம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று பண்டிகையைக் கொண்டாடிவிட்டு சென்னை திரும்புவதற்கு ஏதுவாக, அதற்கு மறுநாளான நவம்பர் 9-ம் தேதியன்று தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கனவே பொது விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டும், சந்தை வியாபாரிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுமை தூக்கும் பணியாளர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட வழிவகை செய்யும் நோக்கிலும் வரும் நவம்பர் 9-ம் தேதி கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு வணிக வளாக அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு விடுமுறை அளித்துள்ளது.
நவம்பர் 9-ம் தேதி (திங்கட்கிழமை) சந்தை இயங்காது என்பதால், சில்லறை வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் தங்களுக்குத் தேவையான காய்கறி மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை முன்கூட்டியே வாங்கித் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். நவம்பர் 10-ம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் சந்தை வழக்கம் போல் செயல்படும் என கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.