தமிழக செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகை: நவம்பர் 9-ம் தேதி கோயம்பேடு சந்தைக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு!

நவம்பர் 10-ம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் சந்தை வழக்கம் போல் செயல்படும் என கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை: நவம்பர் 9-ம் தேதி கோயம்பேடு சந்தைக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு!
கோயம்பேடு சந்தை
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சென்னை,

தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு நவம்பர் 9-ம் தேதி (திங்கட்கிழமை) ஒரு நாள் முழு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயம்பேடு வணிக வளாக அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது:-

அரசு விடுமுறை அறிவிப்பு

இந்த ஆண்டு தீபாவளிப் பண்டிகை நவம்பர் 8-ம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று பண்டிகையைக் கொண்டாடிவிட்டு சென்னை திரும்புவதற்கு ஏதுவாக, அதற்கு மறுநாளான நவம்பர் 9-ம் தேதியன்று தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கனவே பொது விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.

அனைத்து வணிக வளாக சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு விடுமுறை அறிவிப்பு

இதனைக் கருத்தில் கொண்டும், சந்தை வியாபாரிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுமை தூக்கும் பணியாளர்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட வழிவகை செய்யும் நோக்கிலும் வரும் நவம்பர் 9-ம் தேதி கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு வணிக வளாக அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு விடுமுறை அளித்துள்ளது.

வியாபாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்

நவம்பர் 9-ம் தேதி (திங்கட்கிழமை) சந்தை இயங்காது என்பதால், சில்லறை வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் தங்களுக்குத் தேவையான காய்கறி மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை முன்கூட்டியே வாங்கித் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். நவம்பர் 10-ம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் சந்தை வழக்கம் போல் செயல்படும் என கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை
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கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை
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