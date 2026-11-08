தீபாவளி விடுமுறை: ஞாயிறு அட்டவணைப்படி நாளை மெட்ரோ ரெயில்கள் இயக்கம்

சென்னை,
தீபாவளி தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி நாளை மெட்ரோ ரெயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளிப் பண்டிகை இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றவர்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக தீபாவளியைக் கொண்டாடி, சிரமமின்றி பணியிடங்களுக்குத் திரும்பும் வகையில் நாளை பொது விடுமுறை அளித்து ஏற்கெனவே தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில் நாளை விடுமுறை தினமாக இருப்பதால், சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி மெட்ரோ ரெயில்கள் இயக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-
தீபாவளி தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, நாளை (9-11-2026) மெட்ரோ ரெயில்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும்.
நீலம் மற்றும் பச்சை வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரெயில்கள் காலை 5 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை இயக்கப்படும். அதன்படி காலை 5 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை மற்றும் இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரை 10 நிமிட இடைவெளியில் ரெயில்கள் இயக்கப்படும்.
மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 7 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும். இரவு 10 மணி முதல் 11 மணி வரை 15 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
மஞ்சள் வழித்தடத்தில் காலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை 15 நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரெயில்கள் இயக்கப்படும். எனவே, பயணிகள் இந்த கால அட்டவணையை கருத்தில் கொண்டு தங்களது பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.