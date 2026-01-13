20-ந்தேதி திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் - துரைமுருகன் அறிவிப்பு
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
முதல்-அமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இது தொடர்பாக திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது;
”திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் 20-01-2026 (செவ்வாய்கிழமை) மாலை 5.30 மணிக்கு திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை அறிவாலயம், கலைஞர் அரங்கில் நடைபெறுகிறது. அப்போது மாவட்ட செயலாளர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்."
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
