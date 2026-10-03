தமிழக செய்திகள்

மதுராந்தகத்தில் தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று பிரசாரம்

முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் மூத்த தலைவர்கள் மதுராந்தகத்தில் முகாமிட்டு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மதுராந்தகத்தில் தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று பிரசாரம்
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செங்கல்பட்டு,

மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளரை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார்.

5 முனை போட்டி

மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 5 முனை போட்டி நிலவுவதால், ஒவ்வொரு கட்சி பிரமுகர்களும் மதுராந்தகத்தில் முகாமிட்டு பிரசாரத்தை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் பிரசாரம் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதையொட்டி இந்த வாரத்தில், கட்சிகளின் தலைவர்கள், 2 தொகுதிகளிலும் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நாளையுடன் முடிவடைகிறது

அந்தவகையில், மதுராந்தகம் தொகுதியில் தி.மு.க. சார்பில் போட்டியிடும் பரந்தாமனை ஆதரித்து, அந்த கட்சியின் தலைவரும், முன்னாள் முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், இன்று பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்.

இதில், கட்சியின் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். இதற்கான ஏற்பாடுகள் நேற்றுவரை தீவிரமாக நடைபெற்றது. வரும் செவ்வாய்க்கிழமை (6- ந்தேதி) இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், நாளையுடன் 2 தொகுதிகளிலும் பிரசாரம் முடிவடைகிறது.

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Daily Thanthi
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