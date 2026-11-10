மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: த.வெ.க எம்.எல்.ஏ. மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஜோதிமணி எம்.பி. வலியுறுத்தல்

சென்னை,
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும், நேரில் சென்றுவிரும்பத்தகாத முறையில் நடந்துகொண்டதாகவும், இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் முறைப்படி புகார் அளித்திருப்பதாகவும் சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் வருகின்றன.
இச்சமூக ஊடக செய்திகள் உண்மையென்றால் முறையாக விசாரணை செய்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். ஒரு பெண் தனது அறிவு, திறமை, உழைப்பு மூலம் எவ்வளவு பெரிய உயரத்தை அடைந்தாலும் இறுதியில் வெறும் பெண்ணாகவும், உடலாகவும் மட்டுமே பார்க்கின்ற இம்மாதிரியான மோசமான மனநிலையை நாம் நிச்சயமாக கடந்து போய்விட முடியாது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்களில் ஏறக்குறைய 50 சதவீதம் பேர் பெண்கள். பெண்களின் உழைப்பு, திறமை, நிர்வாகத்திறன் மீது முதல்-அமைச்சருக்கு உள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை இது காட்டுகிறது. ஆனால் இதுபோன்ற மோசமான செயல்கள் ஆட்சிக்கும், கட்சிக்கும் களங்கம் விளைவிக்கக் கூடியவை. இதை வளரவிடாமல் ஆரம்பத்திலேயே கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.