தமிழக செய்திகள்

திமுக வாக்குறுதி: சிலிண்டருக்கு ரூ.100 மானியத்தை அறிவிக்க வேண்டும் - அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்

சிலிண்டருக்கு ரூ.100 மானியம் வழங்குவோம் என்று திமுக வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தது என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக வாக்குறுதி: சிலிண்டருக்கு ரூ.100 மானியத்தை அறிவிக்க வேண்டும் - அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
Published on

சென்னை,

தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

நாடு முழுவதும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில், சமையல் எரிவாயு பயன்பாடு, 45 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொண்டு வந்த உஜ்வாலா இலவச சமையல் எரிவாயு திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில், சமையல் எரிவாயு இணைப்பு, 14 கோடி வீடுகளில் இருந்து, சுமார் 100 மடங்குக்கும் மேல் அதிகரித்து, 33 கோடிக்கும் அதிகமான வீடுகளில் இன்று சமையல் எரிவாயு இணைப்பு உள்ளது.

பயன்பாடு அதிகரித்ததன் காரணமாக, சமையல் எரிவாயு இறக்குமதியும் அதிகரித்திருக்கிறது. மொத்த பயன்பாட்டில், இறக்குமதி மட்டுமே 60 சதவீதம் ஆக உள்ளது. இதனால், சர்வதேச சந்தையில், போர் உள்ளிட்ட காரணங்களால் விலை உயர்வு ஏற்படும்போது, நமது நாட்டிலும் விலை உயர்வு தவிர்க்கவியலாமல் போகிறது.

திமுக தனது கடந்த 2021 தேர்தல் வாக்குறுதி எண் 503ல், சிலிண்டருக்கு ரூ.100 மானியம் வழங்குவோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தது. ஆனால், ஐந்து ஆண்டுகளைக் கடந்தும், இன்னும் அதனை நிறைவேற்றவில்லை. பொய்யான வாக்குறுதிகள் கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கும் திமுக, தற்போதாவது, ரூ.100 மானியத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாஜக
BJP
திமுக
DMK
Annamalai
அண்ணாமலை
cylinder
தேர்தல் வாக்குறுதி
சிலிண்டர் விலை உயர்வு
cylinder price hike

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com