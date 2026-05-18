தமிழக செய்திகள்

தவெக ஆட்சி நடத்த திமுக தொந்தரவாக இருக்காது... ஆனால் - மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு

உங்களை நானறிவேன். என்னை நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக ஆட்சி நடத்த திமுக தொந்தரவாக இருக்காது... ஆனால் - மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு
Published on

சென்னை,

முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-

தஞ்சைத் தரணியில் அன்பு சகோதரர் பூண்டி கலைவாணனின் இல்லத் திருமண விழாவில் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினேன். பூண்டி கிருஷ்ணசாமி அவர்கள், பூண்டி கலைச்செல்வன் எனக் கழகத்துக்காகவே தம் வாழ்வை ஒப்படைத்துக் கொண்ட கழகக் குடும்ப விழா இது.

சிறிய இடைவெளிக்குப் பிறகு, வெளியூர் வருகிறேன். நேற்று, திருச்சியில் இறங்கியது முதலே கழக உடன்பிறப்புகளும் மக்களும் என்னைக் கண்டதும் வெளிப்படுத்திய உணர்வினை நான் புரிந்துகொண்டேன். உங்களை நானறிவேன். என்னை நீங்கள் அறிவீர்கள். நமக்குள் வார்த்தைகள் தேவையில்லை.

ஒரு புதிய அரசு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஆட்சி நடத்த நாம் தொந்தரவாக இருக்கப் போவதில்லை. நடத்தட்டும்!. ஆனால், இயலாமையை மறைக்க நம் மேல் அவதூறுகள் கொண்டு தாக்கினால் விளக்கம் அளிப்போம். சமூக ஊடகங்களில் பொய்களைப் பரப்பினால் உண்மையைப் போட்டுடைப்போம் என உடன்பிறப்புகளைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TVK
தவெக
திமுக
மு.க.ஸ்டாலின்
DMK
M.K.Stalin
முதல்-அமைச்சர் விஜய்
CM Vijay
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com