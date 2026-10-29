சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து 31-ந்தேதி தி.மு.க. மகளிர் அணி ஆர்ப்பாட்டம்!

சென்னை,
சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு பெண்கள் - குழந்தைகள் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க. மகளிர் அணி சார்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக, தி.மு.க. தலைமைக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, போதைப் பொருள் விற்பனை ஆகியவை அதிகரித்து சட்டம் ஒழுங்கு பெரியளவில் சீர்கேட்டு இருப்பதோடு, பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை மற்றும் குழந்தைகள் கடத்தல் ஆகியவை மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரித்து தமிழகத்தை பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக இந்த ஆட்சி கொண்டு வந்திருக்கிறது.
ஒரு பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக தமிழகத்தை படுகுழியில் தள்ளி உள்ள த.வெ.க. அரசை கண்டித்து தி.மு.க. மகளிர் அணியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 31.10.2026 சனிக்கிழமை காலை 10.00 மணியளவில் அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று தி.மு.க. தலைமைக் கழகம் அறிவித்திருந்தது.
அந்தந்த மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர்கள் தலைமையில் நடைபெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கீழ்கண்டவர்கள் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றுவார்கள்.
சென்னை வடக்கு - கழக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி ராஜாத்தி கருணாநிதி, வனிதா குமாரி
கன்னியாகுமரி - ஹெலன் டேவிட்சன், நாஞ்சில் சிபி
சேலம் - நாமக்கல் ராணி.
தூத்துக்குடி - கீதா ஜீவன்,ஜெஸி பொன் ராணி
கோயம்புத்தூர் - வீரமணி J.K, கலாவதி
திருவாரூர் - தமிழரசி ரவிக்குமார், அஞ்சுகம் பூபதி
மதுரை -பவானி ராஜேந்திரன்,வழக்கறிஞர் ஷாமிலி பிரபா,
சென்னை தெற்கு - விஜயா தாயன்பன்,டாக்டர் கனிமொழி சோமு, ராணி ரவிச்சந்திரன், ரத்னா, டாக்டர் யாழினி P.M
காஞ்சிபுரம் - பிரியா ராஜன், நிவேதா ஜெசிகா
நாகப்பட்டினம் - ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி
தேனி - திவ்யா சத்யராஜ்
திருச்சிராப்பள்ளி - விஜிலா சத்யானந்த், கவிதா
கள்ளக்குறிச்சி - ரேகா பிரியதர்ஷினி, டாக்டர் மலர்விழி,
செங்கல்பட்டு - சேலம் சுஜாதா
கடலூர் – அங்கையற்கண்ணி
தஞ்சாவூர் - காரல் மார்க்ஸ், அனிச்சம் கனிமொழி
கிருஷ்ணகிரி - சுஜாதா, ஸ்ரீலேகா
அரியலூர் - A.ரியா
ஈரோடு - நாக நந்தினி, கலைசெல்வி
ராணிப்பேட்டை - அமுலு விஜயன்
கரூர் - நிரஞ்சனா செந்தில்குமார், கவிதா கல்யாணசுந்தரம்
திருப்பத்தூர் - கவிதா தண்டபாணி, ராஜராஜேஸ்வரி
திருப்பூர் - மாலதி நாகராஜ், கயல்விழி செல்வராஜ், சத்யா பழனிக்குமார், உமா மகேஷ்வரி,
திருவண்ணாமலை - T.R. காயத்ரி
பெரம்பலூர் - மகாதேவி ஜெயபால்
புதுக்கோட்டை - கலைமணி பாரதி, தெய்வானை, உஷா ராணி
மயிலாடுதுறை - தீன்ஷா
விருதுநகர் - வழக்கறிஞர் ஸ்ரீநிதி,
விழுப்புரம் - தேன்மொழி, பெனாசீர்
வேலூர் - டாக்டர் மாலதி
தென்காசி - சாஷா, திவ்யா மணிகண்டன்
தர்மபுரி - ரோஜா
திண்டுக்கல் - கிருத்திகா தங்கபாண்டி, லக்ஷிகா வேலுமணி, சித்ரா
திருநெல்வேலி - முத்துசெல்வி, ரஹீமா
திருவள்ளூர் - டாக்டர் கிருத்திகா
நாமக்கல் - டாக்டர் கோகிலாமணி
நீலகிரி – வைஷ்ணவி
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.